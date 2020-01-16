Фернандо Алонсо рассказал секрет успеха Хэмилтона и Шумахера

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо оценил достижения Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона, самых титулованных гонщиков в истории чемпионата. На счету Шумахера семь чемпионских титулов — два в составе "Бенеттона" и пять с "Феррари", а Хэмилтон шесть раз становился сильнейшим по итогам сезона: один раз с "Маклареном" и пять с "Мерседесом".

"У каждого из них свой характер. Но оба они доминировали благодаря машинам, которые позволяли им заниматься за пределами Формулы-1 тем, чем им хочется.

Михаэль был более дисциплинированным гонщиком. Он больше внимания уделял подготовке. Он был больше вовлечён во внутрикомандные процессы.

У Льюиса другой характер, другой стиль жизни, но вести себя так было бы неправильно, если бы у него была нормальная машина. Его боссы не были бы довольны", — цитирует Алонсо La Gazzetta dello Sport.