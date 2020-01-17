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Сайнс, Каргинов и Брабек – победители Дакара
В Саудовской Аравии пройдет заключительный километр ежегодного ралли-марафона.
Топ-5 итогового зачета Дакара в классе внедорожников:
1. Карлос Сайнс (Mини) – 42:59.17
2. Нассер Аль-Аттия (Toйота) +6.21
3. Стефан Петерансель (Mини) +9.58
4. Язид Аль-Раджи (Toйота) +49.10
5. Джиниэл де Вильерс (Tойота) +1:07.09
Топ-5 итогового зачета Дакара в классе мотоциклов:
1. Рикки Брабек (Хонда) – 40:02.36
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +16.26
3. Тоби Прайс (KTM) +24.06
4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Хонда) +31.43
5. Маттиас Валькнер (KTM) +35.00
Топ-5 итогового зачета Дакара в классе грузовиков:
1. Андрей Каргинов (КАМАЗ) – 46:33.36
2. Антон Шибалов (КАМАЗ) +42.26
3. Сергей Вязович (МАЗ) +2:04.42
4. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +2:55.28
5. Мартин Мацик (Ивеко) +3:28.08
Топ-5 итогового зачета Дакара в классе мотовездеходов:
1. Кейси Карри (Can-Am) – 53:25.52
2. Сергей Карякин (Can-Am) +39.12
3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +52.36
4. Конрад Раутенбах (PH-Sport) +1:12.19
5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Can-Am) +1:20.38
Топ-5 итогового зачета Дакара в классе квадроциклов:
1. Игнасио Касале (Ямаха) – 52:04:39
2. Симон Витс (Ямаха) +18:24
3. Рафал Соник (Ямаха) +1:04:15
4. Мануэль Андухар (Ямаха) +3:30:16
5. Камиль Вишневский (Ямаха) +4:38:53