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Сайнс, Каргинов и Брабек – победители Дакара

Автоспорт
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В Саудовской Аравии пройдет заключительный километр ежегодного ралли-марафона.

Сайнс, Каргинов и Брабек – победители Дакара
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Топ-5 итогового зачета Дакара в классе внедорожников:

1. Карлос Сайнс (Mини) – 42:59.17

2. Нассер Аль-Аттия (Toйота) +6.21

3. Стефан Петерансель (Mини) +9.58

4. Язид Аль-Раджи (Toйота) +49.10

5. Джиниэл де Вильерс (Tойота) +1:07.09

Топ-5 итогового зачета Дакара в классе мотоциклов:

1. Рикки Брабек (Хонда) – 40:02.36

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +16.26

3. Тоби Прайс (KTM) +24.06

4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Хонда) +31.43

5. Маттиас Валькнер (KTM) +35.00

Топ-5 итогового зачета Дакара в классе грузовиков:

1. Андрей Каргинов (КАМАЗ) – 46:33.36

2. Антон Шибалов (КАМАЗ) +42.26

3. Сергей Вязович (МАЗ) +2:04.42

4. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +2:55.28

5. Мартин Мацик (Ивеко) +3:28.08

Топ-5 итогового зачета Дакара в классе мотовездеходов:

1. Кейси Карри (Can-Am) – 53:25.52

2. Сергей Карякин (Can-Am) +39.12

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +52.36

4. Конрад Раутенбах (PH-Sport) +1:12.19

5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Can-Am) +1:20.38

Топ-5 итогового зачета Дакара в классе квадроциклов:

1. Игнасио Касале (Ямаха) – 52:04:39

2. Симон Витс (Ямаха) +18:24

3. Рафал Соник (Ямаха) +1:04:15

4. Мануэль Андухар (Ямаха) +3:30:16

5. Камиль Вишневский (Ямаха) +4:38:53

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В статье: Дакар
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