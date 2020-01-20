  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Коммерческий директор Формулы-1 покинул свой пост
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коммерческий директор Формулы-1 покинул свой пост

Автоспорт
(1 голосов)

Он проработал 3 года

Коммерческий директор Формулы-1 покинул свой пост
Новина українською

В Формуле-1 подтвердили, что в конце января Шон Братчес, занимающий должность коммерческого директора чемпионата, покинет пост.

Братчес пришёл в Формулу-1 в 2017 году, когда управлять чемпионатом стала компания Liberty Media, отказавшаяся от услуг многолетнего босса Берни Экклстоуна. Он составлял триумвират с Чейзом Кэри, генеральным директором Ф-1, и Россом Брауном, отвечающим за спортивное направление.

"После трёх лет работы Шон решил вернуться в США, чтобы быть поближе к семье и начать новую главу в жизни", — сказано в заявлении пресс-службы Ф1.

"Это было невероятное путешествие, и я сполна им насладился. Хотел бы лично поблагодарить команду Ф-1 за невероятные усилия и преданность работе. Горжусь, что оставляю Формулу-1 в лучшем положении, чем была она в 2017-м", — добавил Братчес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...