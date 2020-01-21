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Презентация нового болида Феррари состоится в одном из итальянских театров

Автоспорт
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Мероприятие состоится 11 февраля

Презентация нового болида Феррари состоится в одном из итальянских театров
Новина українською

Новый болид "Феррари" будет представлен 11 февраля, о чём стало известно ещё в минувшем месяце. Теперь же в "Скудерии" определились со временем и местом важного события. Оно состоится в муниципальном театре Ромоло Валли в Реджо-Эмилии. Такой выбор в команде объяснили неким символизмом.

"Мы выбрали Реджо-Эмилию, так как 223 года назад именно в этом городе появился триколор, который позже стал флагом объединённой Италии. Потому театр Ромоло Валли — идеальное место для презентации новой машины", — сказано в заявлении команды на её официальном сайте.

Мероприятие начнётся в 18:30 по среднеевропейскому времени. Оно будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях команды. Уже через неделю новая машина будет испытана на официальных тестах Формулы-1 в Барселоне.

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В статье: Феррари
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