Хэмилтон и Вольфф подпишут новые контракты с Мерседесом

Руководство "Мерседеса" приняло решение остаться в чемпионате и после смены регламента, сообщает итальянская редакция "Моторспорт". Немецкая команда подпишет новый договор и будет представлена в Формуле-1 и в дальнейшем.

При этом серьёзных структурных изменений внутри коллектива ждать не стоит. По сведениям тех же источников, руководитель команды Тото Вольфф по-прежнему останется на посту, функционер подпишет контракт до 2022 года. Его примеру последует и лидер команды — шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Ожидается, что британец также подпишет соглашение на два года.

Ранее о намерении Льюиса заключить двухлетнее соглашение сообщали и в La Gazzetta Dello Sport. Напомним, "Мерседес" доминирует в Формуле-1 на протяжении нескольких последних лет и завоевал шесть титулов кряду.