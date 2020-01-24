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Альфа Ромео покажет новый болид 19 февраля

Автоспорт
(1 голосов)
Альфа Ромео покажет новый болид 19 февраля
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Пресс-служба "Альфа Ромео" объявила дату презентации нового болида. Мероприятие состоится 19 января в Барселоне (Испания).

"Альфа Ромео" стала уже седьмой командой чемпионата, которая объявила дату презентации машины. В минувшем сезоне "Альфа Ромео", набрав 57 очков, заняла восьмое место в Кубке конструкторов. В новом чемпионате, как и в минувшем, боевыми пилотами коллектива будут Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

Даты презентаций болидов Формулы-1 в 2020 году

11 февраля — презентация болида "Феррари"
12 февраля — презентация болида "Рено"
12 февраля — презентация болида "Ред Булл" (официально не подтверждено)
13 февраля — презентация болида "Макларена"
14 февраля — презентация болида "Мерседеса"
14 февраля — презентация болида "Альфа Таури"
17 февраля — презентация болида "Рейсинг Пойнт"
19 февраля — презентация болида "Альфа Ромео"
19 февраля — презентация болида "Хааса" (официально не подтверждено).

Первый Гран-при "Королевских гонок" в 2020 году пройдёт с 13 по 15 марта в Австралии.

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В статье: Alfa Romeo
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