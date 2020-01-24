Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альфа Ромео покажет новый болид 19 февраля
Пресс-служба "Альфа Ромео" объявила дату презентации нового болида. Мероприятие состоится 19 января в Барселоне (Испания).
"Альфа Ромео" стала уже седьмой командой чемпионата, которая объявила дату презентации машины. В минувшем сезоне "Альфа Ромео", набрав 57 очков, заняла восьмое место в Кубке конструкторов. В новом чемпионате, как и в минувшем, боевыми пилотами коллектива будут Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.
Даты презентаций болидов Формулы-1 в 2020 году
11 февраля — презентация болида "Феррари"
12 февраля — презентация болида "Рено"
12 февраля — презентация болида "Ред Булл" (официально не подтверждено)
13 февраля — презентация болида "Макларена"
14 февраля — презентация болида "Мерседеса"
14 февраля — презентация болида "Альфа Таури"
17 февраля — презентация болида "Рейсинг Пойнт"
19 февраля — презентация болида "Альфа Ромео"
19 февраля — презентация болида "Хааса" (официально не подтверждено).
Первый Гран-при "Королевских гонок" в 2020 году пройдёт с 13 по 15 марта в Австралии.