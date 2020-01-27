Хэмилтон: Коби был одним из величайших спортсменов и вдохновлял многих, в том числе и меня

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта в авиакатастрофе.

"Мне грустно слышать, что мы потеряли одного из великих. Коби был одним из величайших спортсменов и вдохновлял многих, в том числе и меня. Я глубоко опечален за его семью и за людей во всем мире, которые смотрели на него. Пусть он и его дочь покоятся с миром", — написал Хэмилтон в "Твиттере".

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта.

Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как он выступал в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".