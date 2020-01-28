Хаас покажет новый болид 19 февраля

Пресс-служба "Хааса" на странице команды в "Твиттере" назвала точную дату презентации нового болида. Мероприятие состоится в день старта официальных предсезонных тестов Формулы-1, 19 февраля. Машину покажут на пит-лейне автодрома в Барселоне.

Напомним, минувший сезон "Хаас" завершил на предпоследнем, девятом месте в Кубке конструкторов. Не так давно руководитель команды Гюнтер Штайнер заверил, что в 2020 году болельщикам стоит ждать прогресса от "Хааса". В новом сезоне боевыми пилотами коллектива снова будут Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.

Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году

11 февраля — презентация болида "Феррари"

12 февраля — презентация болида "Рено"

12 февраля — презентация болида "Ред Булл" (официально не подтверждено)

13 февраля — презентация болида "Макларена"

14 февраля — презентация болида "Мерседеса"

14 февраля — презентация болида "Альфа Таури"

17 февраля — презентация болида "Рейсинг Пойнт"

19 февраля — презентация болида "Альфа Ромео"

19 февраля — презентация болида "Хааса"

19-21 февраля — первые предсезонные тесты

26-28 февраля — вторые предсезонные тесты.



Первый Гран-при "Королевских гонок" в 2020 году пройдёт с 13 по 15 марта в Австралии.