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В новом моторе Мерседеса возникли проблемы

Автоспорт
(1 голосов)

Об этом сообщила сама команда

В новом моторе Мерседеса возникли проблемы
Новина українською

В "Мерседесе" признались, что в ходе подготовки к сезону Формулы-1 2020 года возникли небольшие проблемы с двигателем.

"Сейчас много чего происходит в Бриксворте. Мы существенно улучшаем мотор: ERS, двигатель внутреннего сгорания. Как всегда, когда мы собрали всё воедино, возникли небольшие проблемы.

Предстоит проделать большую работу, прежде чем выбрать нужную спецификацию, сделать мотор надёжным, а затем обеспечить команды двигателями, чтобы они могли запустить их на машинах", — приводит слова главного моториста "Мерседеса" Энди Кауэлла пресс-служба команды.

Презентация новой машины "Мерседеса" состоится 14 февраля. Предсезонные тесты Формулы-1 пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля, а Гран-при Австралии пройдёт с 13 по 15 марта.

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В статье: Мерседес
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