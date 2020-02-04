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Aston Martin возвращается в Формулу-1
Часть акций команды выкупил отец одного из гонщиков
Aston Martin возвращается в Формулу-1. Канадский миллиардер Лоренс Стролл выкупил часть акций Aston Martin и стал акционером автомобильной компании. Сын Лоренса – Ланс Стролл является гонщиком "Формулы-1.
BBC сообщает, что в рамках сделки Стролл обязуется вложить еще 200 фунтов миллионов в развитие проекта и тогда он получит должность исполнительного директора.
Напомним, что Стролл уже владеет одной автокомпанией – Racing Point.
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