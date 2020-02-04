Aston Martin возвращается в Формулу-1. Канадский миллиардер Лоренс Стролл выкупил часть акций Aston Martin и стал акционером автомобильной компании. Сын Лоренса – Ланс Стролл является гонщиком "Формулы-1.

BBC сообщает, что в рамках сделки Стролл обязуется вложить еще 200 фунтов миллионов в развитие проекта и тогда он получит должность исполнительного директора.

Напомним, что Стролл уже владеет одной автокомпанией – Racing Point.