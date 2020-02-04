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Aston Martin возвращается в Формулу-1

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Часть акций команды выкупил отец одного из гонщиков

Aston Martin возвращается в Формулу-1
Новина українською

Aston Martin возвращается в Формулу-1. Канадский миллиардер Лоренс Стролл выкупил часть акций Aston Martin и стал акционером автомобильной компании. Сын Лоренса – Ланс Стролл является гонщиком "Формулы-1.

BBC сообщает, что в рамках сделки Стролл обязуется вложить еще 200 фунтов миллионов в развитие проекта и тогда он получит должность исполнительного директора.

Напомним, что Стролл уже владеет одной автокомпанией – Racing Point.

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В статье: Aston Martin
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