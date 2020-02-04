Монпелье. Стаховский покидает турнир после матча с Эрбером

Сергей Стаховский завершает выступление на турнире АТР во Франции. Украинец потерпел уже четвертое поражение от Эрбера.

Open Sud de France Монпелье, Франция

Первый круг

Сергей Стаховский (Украина, Q) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) 2-6, 5-7

Соперники провели на корте полтора часа. Во втором сете украинец сумел сравнять счет, уступая 3-5, и отыграл два матчбола в девятом гейме. Далее Стаховскому не удалось защитить еще одну свою подачу и в итоге с пятого матчбола Эрбер оформил победу.

Напомним, что украинец стартовал в Монпелье в квалификации, где выиграл два матча.