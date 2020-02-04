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Монпелье. Стаховский покидает турнир после матча с Эрбером

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Украинец не смог переломить ход матча в свою пользу

Монпелье. Стаховский покидает турнир после матча с Эрбером
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Сергей Стаховский завершает выступление на турнире АТР во Франции. Украинец потерпел уже четвертое поражение от Эрбера.

Open Sud de France Монпелье, Франция

Первый круг
Сергей Стаховский (Украина, Q) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) 2-6, 5-7

Соперники провели на корте полтора часа. Во втором сете украинец сумел сравнять счет, уступая 3-5, и отыграл два матчбола в девятом гейме. Далее Стаховскому не удалось защитить еще одну свою подачу и в итоге с пятого матчбола Эрбер оформил победу.

Напомним, что украинец стартовал в Монпелье в квалификации, где выиграл два матча.

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В статье: Сергей Стаховский
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