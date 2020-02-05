Мерседес останется в Формуле-1 до 2021 года

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф подтвердил, что немецкая команда останется в Формуле-1 в 2021 году, когда в чемпионате вступит в силу новый регламент. Напомним, официального заявления о подтверждении участия в чемпионате после сезона-2020 от "Мерседеса" пока не было.

"Выступления в Формуле-1 идут на пользу компании. "Мерседес" определённо останется в Формуле-1 до 2021-го. Мы хотим остаться", — приводит слова Вольфа издание Auto Motor und Sport.

Ранее стало известно, что как поставщик моторов "Мерседес" останется в Формуле-1 как минимум до сезона-2025. Именно на такой срок рассчитано текущее соглашение компании с командой "Уильямс", которая использует силовые установки немецкого производителя.