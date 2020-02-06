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Формула-1 не хочет отменять Гран-при Китая

Автоспорт
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Гоночная серия ищет компромиссный вариант.

Формула-1 не хочет отменять Гран-при Китая
Новина українською

Из-за эпидемии коронавируса Гран-при Китая, запланированный на 19 апреля, вероятней всего, будет перенесен на другую дату. Об этом в интервью порталу Motorsport сообщил спортивный директор Формулы-1 Росс Браун.

"Если этап не получится провести в апреле, то он будет перенесен. Мы держим в уме такую возможность и хотим понять, можно ли перенести гонку на более позднюю дату. Попытаемся найти окно ближе к концу года, когда можно будет провести Гран-при Китая", - сказал Браун.

Ранее издание Speedweek сообщило, что организаторы Гран-при Китая хотят поменяться датами с Гран-при России. Гонка в Сочи запланирована на 27 января.

Из-за коронавируса Международная автомобильная федерация уже отменила китайский этап Формулы-Е.

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В статье: формула-1 Гран-при Китая
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