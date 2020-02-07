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Шестикратный чемпион Формулы-1 выставил на продажу дом за 52 миллиона долларов

Автоспорт
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Недвижимость расположена в Нью-Йорке

Шестикратный чемпион Формулы-1 выставил на продажу дом за 52 миллиона долларов
Новина українською

Шестикратный чемпион мира Формулы-1, действующий обладатель титула, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон продаёт пентхаус в Нью-Йорке. Недвижимость расположена в комплексе Tribeca. В нём проживают многие знаменитости, в том числе Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Гарри Стайлс, Белла Хадид и другие.

Британец в прошлом уже пытался продать пентхаус в Нью-Йорке. В марте минувшего года он запросил за него $ 57 млн, на этот раз он снизил ценник до $ 52 млн, сообщает Architecturaldigest.

Напомним, в нынешнее межсезонье в СМИ циркулируют слухи о том, что Хэмилтон ведёт переговоры о подписании нового контракта с "Мерседесом" и просит увеличения зарплаты. Сам Льюис опроверг эту информацию.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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