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Ферстаппен показал шлем, который он будет использовать в 2020 году

Автоспорт
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Он немного отличается от прошлогоднего

Ферстаппен показал шлем, который он будет использовать в 2020 году
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен показал обновлённый шлем, который он будет использовать в ходе сезона-2020. Нидерландец отметил, что дизайн шлема не претерпел серьёзных изменений. По его словам, это связано с тем, что ему нравился образец, использовавшийся в 2019 году.

Макс подчеркнул, что основное отличие — появление логотипа его нового спонсора. Ферстаппен добавил, что на шлеме появилось больше золотого цвета. В частности, лев, изображённый в верхней части, стал полностью золотым. Гонщик подытожил, что изменения были небольшими, но он ими доволен.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице команды "Ред Булл" в социальной сети "Твиттер".

Ранее шлем на сезон-2020 показал напарник Ферстаппена Александер Албон.

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В статье: Ред Булл Макс Ферстаппен
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