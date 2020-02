Формула-1 перенесла Гран-при Китая из-за коронавируса

Formula One Group на официальном уровне объявила, что Гран-при Китая в Шанхае, запланированное на 17-19 апреля, не состоится по причине эпидемии коронавируса, жертвами которой стали свыше 1000 человек.

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak



F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event



We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dateshttps://t.co/0VImeMSxlV