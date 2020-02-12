ФИА в последний момент внесла изменения в регламент

ФИА в последний момент внесла в регламент "Формулы-1" изменения на сезон-2020, касающиеся веса болидов.

Изначально минимально разрешенный вес болида должен был составлять 745 кг. Теперь же он составляет 746 кг.

Как выяснилось, изменения были внесены по просьбе команд – из-за появления в конструкции дополнительного датчика контроля потока топлива, обязательного с нынешнего сезона.

В прошлом году минимально разрешенный вес болида составлял 743 кг