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ФИА в последний момент внесла изменения в регламент
Теперь болид может весить 746 кг
ФИА в последний момент внесла в регламент "Формулы-1" изменения на сезон-2020, касающиеся веса болидов.
Изначально минимально разрешенный вес болида должен был составлять 745 кг. Теперь же он составляет 746 кг.
Как выяснилось, изменения были внесены по просьбе команд – из-за появления в конструкции дополнительного датчика контроля потока топлива, обязательного с нынешнего сезона.
В прошлом году минимально разрешенный вес болида составлял 743 кг
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