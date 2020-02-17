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Команда Рейсинг Пойнт провела презентацию болида

Автоспорт
(1 голосов)
Команда Рейсинг Пойнт провела презентацию болида
Новина українською

Команда Формулы-1 "Рейсинг Пойнт" провела презентацию перед стартом нового сезона Формулы-1. Команда объявила, что её давний партнёр компания BWT стал новым титульным спонсором "Рейсинг Пойнт", сменив букмекерскую компанию Sport Pesa.

На презентации в Мондзее была представлена обновлённая ливрея болида "Рейсинг Пойнт", на которой логотипы BWT стали занимать ещё больше места. В то же время, судя по всему, был выставлен прошлогодний автомобиль. Новая машина дебютирует на тестах Формулы-1 в Барселоне 19 февраля. При этом не исключено, что позднее сегодня будут опубликованы рендеры или студийные фотографии нового автомобиля RP20.

На презентации присутствовали глава "Рейсинг Пойнт" Отмар Зафнауэр и боевые пилоты команды Серхио Перес и Лэнс Стролл.

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В статье: Рейсинг Поинт
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