Команда Рейсинг Пойнт провела презентацию болида

Команда Формулы-1 "Рейсинг Пойнт" провела презентацию перед стартом нового сезона Формулы-1. Команда объявила, что её давний партнёр компания BWT стал новым титульным спонсором "Рейсинг Пойнт", сменив букмекерскую компанию Sport Pesa.

На презентации в Мондзее была представлена обновлённая ливрея болида "Рейсинг Пойнт", на которой логотипы BWT стали занимать ещё больше места. В то же время, судя по всему, был выставлен прошлогодний автомобиль. Новая машина дебютирует на тестах Формулы-1 в Барселоне 19 февраля. При этом не исключено, что позднее сегодня будут опубликованы рендеры или студийные фотографии нового автомобиля RP20.

На презентации присутствовали глава "Рейсинг Пойнт" Отмар Зафнауэр и боевые пилоты команды Серхио Перес и Лэнс Стролл.