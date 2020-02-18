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Феррари назвали возможных преемников Феттеля
В Феррари может оказаться и Хэмилтон
Контракт пилота Феррари Себастьяна Феттеля в конце года подходит к концу, в свою очередь команда не против продлить договор 4-кратного чемпиона мира.
Однако в том случае, если договориться не удастся или пилот слабо проведет сезон-2020, Феррари наметила ряд потенциальных кандидатов.
Среди них Льюис Хэмилтон (Мерседес), Даниэль Риккардо (Рено) и Карлос Сайнс (Макларен). У всех этих пилотов завершаются контракты в конце года, и Феррари рассматривает возможность их приглашения.
Запасным вариантом называют Антонио Джовинацци. Гонщик программы Феррари выступает за Альфа Ромео.
Первым же пилотом команды является Шарль Леклер, продливший недавно контракт до 2024 года.