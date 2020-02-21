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Гран-при Китая могут перенести в Италию

Автоспорт
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Об этом заявил мэр коммуны Скарперия и Сан-Пьеро-а-Сьеве Федерико Иньеста

Гран-при Китая могут перенести в Италию
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Представители региона, где расположен итальянский автодром "Муджелло", заявили, что готовы принять у себя этап Формулы-1 в даты, когда должен был пройти Гран-при Китая — 2020. Официально этап в Шанхае перенесён на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса.

"Проведение Гран-при Формулы-1 на трассе „Муджелло“ стало бы потрясающим событием, а потому ни с чем не сравнимой возможностью прорекламировать наш регион на международном уровне. Нелегко гарантировать успех проведения столь престижного события, как Формула-1. Это стало бы большим испытанием, но вместе с тем и огромной возможностью по полной испытать весь регион. Автодром „Муджелло“ — красивое сооружение, завоевавшее различные награды. Он расположен в красивом месте Тосканы — это прекрасная комбинация", — отметил мэр коммуны Скарперия и Сан-Пьеро-а-Сьеве Федерико Иньести.

Заявление Иньести поддержали мэр Флоренции Дарио Нарделла и президент регионального совета Тосканы Эуджеенио Джани. Тем не менее шансы "Муджелло" не выглядят реальными, так как представители региона вряд ли готовы заплатить Формуле-1 промоутерский взнос.

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В статье: Гран-при Китая
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