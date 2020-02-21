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Боттас показал лучший результат по итогам третьего дня тестов в Барселоне
Хэмилтон отстал на 0,7 секунды
На автодроме "Каталунья" в Барселоне завершился третий день первой серии официальных предсезонных тестов Формулы-1.
По его итогам лучшее время удалось показать пилоту "Мерседеса" Валттери Боттасу. Второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону. Тройку сильнейших замкнул Эстебан Окон на "Рено".
Формула-1. Барселона. Результаты третьего дня тестов
1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1.15, 732 (65 кругов С5)
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,784 (73 С5)
3. Эстебан Окон ("Рено") — +1,370 (76 С4)
4. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +1,606 (112 С4)
5. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +1,695 (62 С4)
6. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +1,737 (152 С4)
7. Даниэль Риккардо ("Рено") — +1,842 (93 С4)
8. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +1,904 (86 С2)
9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +2,051 (59 С4)
10. Александер Албон ("Ред Булл") — +2,422 (83 С2)
11. Карлос Сайнс ("Макларен") — +2,542 (76 С2)
12. Ромен Грожан ("Хаас") — +2,648 (48 С3)
13. Себастьян Феттель ("Феррари") — +2,652 (100 С3)
14. Ландо Норрис ("Макларен") — +2,722 (49 С3)
15. Николас Латифи ("Уильямс") — +3,272 (72 С3)
16. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +3,977 (4 С2).