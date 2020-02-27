Хэмилтон досрочно завершил тестовый день из-за проблем с мотором

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в ходе вечерней сессии пятого дня предсезонных тестов в Барселоне столкнулся с проблемами с мотором. Хэмилтон смог проехать только 14 кругов, после чего остановился на трассе.

В настоящее время боксы "Мерседеса" закрыты специальными экранами, которые разрешены только в случае серьёзной поломки болида — наиболее вероятна замена силовой установки на болиде Хэмилтона. По информации пресс-службы команды, проблемы были связаны с давлением масла, что привело к отключению двигателя. В команде пообещали провести расследование инцидента.

Примечательно, что ранее с проблемами с моторами столкнулись клиенты "Мерседеса" — команда "Уильямс". За полторы недели тестов "Уильямс" поставил на свой болид уже третий силовой агрегат.

До этого "Мерседес" был лидером по количеству пройденных кругов на предсезонных тестах в Барселоне.