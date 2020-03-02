Гран-при Австралии официально подтверждено

Организаторы Гран-при Австралии подтвердили проведение этапа Формулы-1 с 13 по 15 марта, сообщает Motorsport.com.

"Формула-1 подтвердила, что Гран-при Австралии состоится. Мы ожидаем прибытия команд в Мельбурн в ближайшую неделю или две", - сказал руководитель Гран-при Австралии Эндрю Уэстакотт.

Ранее существовала угроза, что в Австралию не пустят прибывающих из Италии, которая входит в тройку главных очагов коронавируса в мире.

В Формуле-1 непосредственно с Италией связаны гоночные команды Феррари и Альфа Таури, поставщик шасси для Хааса и поставщик шин Пирелли.