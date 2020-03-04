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Ред Булл требует дисквалификации Феррари

Автоспорт
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Итальянская команда нарушает технический регламент

Ред Булл требует дисквалификации Феррари
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"Ред Булл" планирует подать иск на действия ФИА в отношении "Феррари", сообщает F1-Insider. Как пишет источник, команды "Ред Булл" и "Альфа Таури" готовят совместный иск, по которому они хотят потребовать дисквалификации "Феррари" за нарушение технического регламента и получить свыше $ 20 млн призовых.

"В этот раз мы присоединились к кампании, инициированной "Мерседесом". Но в будущем мы будем рассматривать варианты и своими способами отстаивать свои собственные права", — подчеркнул Хельмут Марко.

Напомним, ранее команды Формулы-1, которые не используют двигатели "Феррари", выступили с совместным заявлением по поводу сделки ФИА и "Феррари", потребовав от ФИА раскрыть итоги расследования Федерации относительно силовых установок "Феррари" образца 2019 года.

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В статье: Феррари
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