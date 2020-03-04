  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Директор Формулы-1: Если кому-то запретят въезд во Вьетнам, Гран-при не будет
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Формулы-1: Если кому-то запретят въезд во Вьетнам, Гран-при не будет

Автоспорт
(1 голосов)

Ряд стран ограничивают въезд граждан из Италии из-за коронавируса

Директор Формулы-1: Если кому-то запретят въезд во Вьетнам, Гран-при не будет
Новина українською

Исполнительный директор чемпионата Формулы-1 Росс Браун заявил, что из-за ограничительных мер с передвижением людей в связи с коронавирусом Гран-при Вьетнама может либо не состояться вообще, либо гонку все-таки проведут, правда, в общий зачет она не попадет.

"Если для сотрудников команды вводятся ограничения на посещение страны, мы не сможем провести там гонку. Ну или эта гонка не будет считаться этапом чемпионата мира Формулы 1, иначе это не было бы справедливым.

Если сама команда захочет пропустить этап – это другое дело. Но когда это происходит из-за решений властей, то такие гонки сложно считать честными.

Ситуация очень серьезная, я бы не стал ее недооценивать. И мы стараемся сохранить гонки. В рамках разумного, конечно. Мы будем минимизировать число людей в паддоке, мы уже просим команды отправлять как можно меньше людей на этап", - приводит слова Брауна Reuters.

Ранее сообщалось, что Ferrari отменила тесты шин, запланированные на 5 марта, из-за эпидемии коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...