Директор Формулы-1: Если кому-то запретят въезд во Вьетнам, Гран-при не будет

Исполнительный директор чемпионата Формулы-1 Росс Браун заявил, что из-за ограничительных мер с передвижением людей в связи с коронавирусом Гран-при Вьетнама может либо не состояться вообще, либо гонку все-таки проведут, правда, в общий зачет она не попадет.

"Если для сотрудников команды вводятся ограничения на посещение страны, мы не сможем провести там гонку. Ну или эта гонка не будет считаться этапом чемпионата мира Формулы 1, иначе это не было бы справедливым.

Если сама команда захочет пропустить этап – это другое дело. Но когда это происходит из-за решений властей, то такие гонки сложно считать честными.

Ситуация очень серьезная, я бы не стал ее недооценивать. И мы стараемся сохранить гонки. В рамках разумного, конечно. Мы будем минимизировать число людей в паддоке, мы уже просим команды отправлять как можно меньше людей на этап", - приводит слова Брауна Reuters.

Ранее сообщалось, что Ferrari отменила тесты шин, запланированные на 5 марта, из-за эпидемии коронавируса.