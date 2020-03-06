Этап Формулы-Е в Риме отменен из-за коронавируса

Руководство Формулы-E приняло решение отказаться от проведения этапа чемпионата в Риме, который был запланирован на 4 апреля. Боссы серии вынуждены были пойти на такой шаг из-за распространяющегося коронавируса, охватывающего всё большее количество стран.

Этап в Риме перенесён на неопределённое время. При этом организаторы чемпионата не спешат вычёркивать из расписания этапов дату 4 апреля, сообщает The Race. Не исключено, что в этот день мероприятие состоится в Валенсии.

Кроме Рима под угрозой отмены находятся гонки в Париже и Сеуле. Напомним, ранее Формуле-Е пришлось отказаться и от этапа в Китае.