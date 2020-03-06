  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Этап Формулы-Е в Риме отменен из-за коронавируса
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Этап Формулы-Е в Риме отменен из-за коронавируса

Автоспорт
(1 голосов)

Новая дата проведения пока не объявлена

Этап Формулы-Е в Риме отменен из-за коронавируса
Новина українською

Руководство Формулы-E приняло решение отказаться от проведения этапа чемпионата в Риме, который был запланирован на 4 апреля. Боссы серии вынуждены были пойти на такой шаг из-за распространяющегося коронавируса, охватывающего всё большее количество стран.

Этап в Риме перенесён на неопределённое время. При этом организаторы чемпионата не спешат вычёркивать из расписания этапов дату 4 апреля, сообщает The Race. Не исключено, что в этот день мероприятие состоится в Валенсии.

Кроме Рима под угрозой отмены находятся гонки в Париже и Сеуле. Напомним, ранее Формуле-Е пришлось отказаться и от этапа в Китае.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-Е коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...