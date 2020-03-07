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Формула 1. Гран-при Вьетнама может быть отменено, догадайтесь почему
Там также обнаружили коронавирус
Гран-при Вьетнама, главная гонка которого должна состояться 5 апреля находится под угрозой срыва (хотя сегодня она не высокая).
Так, местные власти сообщают, что в городе Ханой зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Он был обнаружен у девушки 26 лет, которая недавно вернулась из Лондона.
Власти заявили, что в случае распространения COVID-19 в городе проведения этапа Формулы-1 может оказаться под угрозой срыва.
Напомним, что ранее этап Формулы-E был отменен в Риме.
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