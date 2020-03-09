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Этап Формулы-1 впервые в истории пройдет без зрителей

Автоспорт
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Коронавирус переписывает историю автоспорта.

Этап Формулы-1 впервые в истории пройдет без зрителей
Новина українською

Организаторы Гран-при Бахрейна на официальном уровне сообщили, что гонка в Сахире из-за угрозы распространения коронавируса пройдет без зрителей.

Таким образом, впервые в истории этап Формулы-1 пройдет за закрытыми дверями.

"Многие будут разочарованы этой новостью, особенно те, кто планировал приехать на гонку, которая стала ключевой для календаря Формула-1, но безопасность остается нашим главным приоритетом", - говорится в заявлении организаторов этапа в Бахрейне.

Этап Формулы-1 в Бахрейне пройдет с 20 по 22 марта. Звание действующего победителя гонки будет защищать пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.

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В статье: формула-1 Гран-при Бахрейна
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