Этап Формулы-1 впервые в истории пройдет без зрителей

Организаторы Гран-при Бахрейна на официальном уровне сообщили, что гонка в Сахире из-за угрозы распространения коронавируса пройдет без зрителей.

Таким образом, впервые в истории этап Формулы-1 пройдет за закрытыми дверями.

"Многие будут разочарованы этой новостью, особенно те, кто планировал приехать на гонку, которая стала ключевой для календаря Формула-1, но безопасность остается нашим главным приоритетом", - говорится в заявлении организаторов этапа в Бахрейне.

Этап Формулы-1 в Бахрейне пройдет с 20 по 22 марта. Звание действующего победителя гонки будет защищать пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.