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Формула-1 отложила Гран-при Бахрейна и Вьетнама

Автоспорт
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И снова коронавирус.

Формула-1 отложила Гран-при Бахрейна и Вьетнама
Новина українською

Формула-1 на официальном уровне сообщила, что Гран-при Бахрейна (20-22 марта) и Вьетнама (3-5 апреля) в связи с пандемией коронавируса отложены на неопределенный срок.

"Формула-1 и ФИА рассчитывают начать сезон в Европе в конце мая, но, учитывая резкое увеличение случаев коронавируса в Европе за последние дни, ситуация будет регулярно пересматриваться", - сообщает официальный аккаунт Формулы-1 в Твиттере.

Сезон 2020 года в Формуле-1 должен был начаться 15 марта на Гран-при Австралии, но сегодня гонка в Мельбурне была официально отменена по причине угрозы распространения коронавируса.

Ранее UA-Футбол сообщал, что сезон 2020 года в Формуле-1 может начаться летом на этапе в Баку.

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В статье: формула-1 коронавирус
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