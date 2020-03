Формула-1 отложила Гран-при Бахрейна и Вьетнама

Формула-1 на официальном уровне сообщила, что Гран-при Бахрейна (20-22 марта) и Вьетнама (3-5 апреля) в связи с пандемией коронавируса отложены на неопределенный срок.

"Формула-1 и ФИА рассчитывают начать сезон в Европе в конце мая, но, учитывая резкое увеличение случаев коронавируса в Европе за последние дни, ситуация будет регулярно пересматриваться", - сообщает официальный аккаунт Формулы-1 в Твиттере.

Due to the continued global spread of COVID-19 and after ongoing discussions with the FIA, and race organisers a decision has been taken by all parties to postpone the Bahrain Grand Prix and the Vietnam Grand Prix due to take place on March 20-22 and April 3-5 respectively#F1 pic.twitter.com/btpFLckwtO