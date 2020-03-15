Феррари приостановило работу в Маренелло из-за пандемии

Команда "Феррари" закрыла базу Формулы 1 в итальянском городе Маренелло из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Motosport.com.

Ко всему, приостановлено производство дорожных машин в Маренелло и Модене до 27 марта. Для сотрудников "Феррари" нашли возможность работать дома и выплачивать им заработную плату.

Отметим, что в Италии зафиксировано уже около 20 тысяч случаев заражения коронавируса, около 1400 - смертельных.

Напомним, что уже перенесены гонки Формулы 1 в Бахрейне, Вьетнаме и Австралии.