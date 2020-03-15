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Феррари приостановило работу в Маренелло из-за пандемии
Ничего нового
Команда "Феррари" закрыла базу Формулы 1 в итальянском городе Маренелло из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Motosport.com.
Ко всему, приостановлено производство дорожных машин в Маренелло и Модене до 27 марта. Для сотрудников "Феррари" нашли возможность работать дома и выплачивать им заработную плату.
Отметим, что в Италии зафиксировано уже около 20 тысяч случаев заражения коронавируса, около 1400 - смертельных.
Напомним, что уже перенесены гонки Формулы 1 в Бахрейне, Вьетнаме и Австралии.
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