  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феррари приостановило работу в Маренелло из-за пандемии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феррари приостановило работу в Маренелло из-за пандемии

Автоспорт
(1 голосов)

Ничего нового

Феррари приостановило работу в Маренелло из-за пандемии
UA-Футбол
Новина українською

Команда "Феррари" закрыла базу Формулы 1 в итальянском городе Маренелло из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Motosport.com.

Ко всему, приостановлено производство дорожных машин в Маренелло и Модене до 27 марта. Для сотрудников "Феррари" нашли возможность работать дома и выплачивать им заработную плату.

Отметим, что в Италии зафиксировано уже около 20 тысяч случаев заражения коронавируса, около 1400 - смертельных.

Напомним, что уже перенесены гонки Формулы 1 в Бахрейне, Вьетнаме и Австралии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Феррари коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...