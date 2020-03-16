Один из сотрудников Пирелли в Формуле-1 заразился коронавирусом

В "Пирелли" сообщили, что один из сотрудников заболел коронавирусом, сообщает официальный сайт Формулы-1. Тест показал положительный результат, заразившийся отправлен на лечение и карантин.

"Вчера в Мельбурне один из сотрудников команды „Пирелли“ в Формуле-1 показал положительный тест на коронавирус. В настоящее время он соблюдает все соответствующие процедуры, установленные органами здравоохранения Австралии.

У этого человека не было никаких контактов с третьими лицами, которые требуют специальных профилактических мер для других людей", — гласит заявление "Пирелли".

Напомним, ранее из-за коронавируса был отменён Гран-при Австралии — за день до старта этапа выяснилось, что один из сотрудников команды "Макларен" заразился COVID-19. Команда снялась с соревнований, а в пятницу было принято решение об отмене Гран-при.