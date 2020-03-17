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В Твиттере провели Гран-при Австралии. Вы не угадаете победителя гонки

Автоспорт
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Болельщики сами решали, по какому сценарию пойдет гонка.

В Твиттере провели Гран-при Австралии. Вы не угадаете победителя гонки
Новина українською

Пока сезон в Формуле-1 находится на паузе из-за пандемии коронавируса, портал WTF1 решил провести Гран-при Австралии в Твиттере. Болельщикам периодически предлагались три варианта продолжения гонки – на основании результатов голосования этап в Мельбурне получал свое дальнейшее развитие.

Хотя на старте гонки лидировали пилоты Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, фавориты быстро начали покидать свои привычные позиции. Не обошлось и без аварий – Шарль Леклер из Феррари и Макс Ферстаппен на Ред Булле сошли с гонки после столкновения.

Во второй половине Гран-при болельщики заказали проливной ливень, что окончательно превратило гонку в лотерею. В такой ситуации победителем оказался испанец из Макларена Карлос Сайнс, которому на первое место помогла прорваться авария пилотов Уильямс Расселла и Латифи

Реальная Формула-1 вернется не ранее июня. В кулуарах гоночной серии настраиваются на то, что старт сезона пройдет в Баку или Франции.

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В статье: формула-1 коронавирус
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