В Твиттере провели Гран-при Австралии. Вы не угадаете победителя гонки

Пока сезон в Формуле-1 находится на паузе из-за пандемии коронавируса, портал WTF1 решил провести Гран-при Австралии в Твиттере. Болельщикам периодически предлагались три варианта продолжения гонки – на основании результатов голосования этап в Мельбурне получал свое дальнейшее развитие.

Хотя на старте гонки лидировали пилоты Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, фавориты быстро начали покидать свои привычные позиции. Не обошлось и без аварий – Шарль Леклер из Феррари и Макс Ферстаппен на Ред Булле сошли с гонки после столкновения.

Во второй половине Гран-при болельщики заказали проливной ливень, что окончательно превратило гонку в лотерею. В такой ситуации победителем оказался испанец из Макларена Карлос Сайнс, которому на первое место помогла прорваться авария пилотов Уильямс Расселла и Латифи

It's a SMOOOOOOOOOOOTH OPERATION! ????



Carlos Sainz hasn't been shown by the cameras all race but he's gone and taken his maiden victory almost unnoticed!



Sainz wins the #TwitterPollGP from George Russell and Nicolas Latifi, who threw it away on the final lap. pic.twitter.com/sBy3pFpYmO