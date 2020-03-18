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Команды Формулы-1 закроют базы на три недели

Автоспорт
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Такое решение принял Всемирный совет по автоспорту

Команды Формулы-1 закроют базы на три недели
Новина українською

В связи с пандемией коронавируса, Всемирный совет по автоспорту одобрил поправки к спортивному регламенту Формулы-1 на сезон 2020 года, сообщает официальный сайт ФИА.

Было принято решение перенести закрытие баз команд с летней паузы, которая, вероятно, будет отменена, на март и апрель. Таким образом, базы команд будут закрыты на протяжении 21 дня.

Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме.

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