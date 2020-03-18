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Гонка 24 часа Ле-Мана перенесена на сентябрь

Автоспорт
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Об этом сообщила пресс-служба марафона

Гонка 24 часа Ле-Мана перенесена на сентябрь
Новина українською

Легендарный марафон "24 часа Ле-Мана" был отложен из-за пандемии коронавируса. Гонка, которая должна была пройти в середине июня, была перенесена на сентябрь 2020 года.

"88-я гонка „24 часа Ле-Мана“, изначально запланированная на 13-14 июня, была отложена до 19-20 сентября 2020 года", — гласит сообщение пресс-службы легендарного марафона.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек. Сейчас Италия является эпицентром вспышки коронавируса в Европе: более 2500 человек умерло от инфекции. Из-за эпидемии коронавируса был отложен старт сезона в Формуле-1, WEC также отменила гонки в Себринге и Бельгии.

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В статье: 24 часа Ле-Мана
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