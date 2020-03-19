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Официально. Гран-при Монако отменен впервые с 1954 года

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Такое решение приняли организаторы турнира

Официально. Гран-при Монако отменен впервые с 1954 года
Новина українською

Сегодня, 19 марта, стало известно, что в Формуле-1 приняли решение перенести этапы чемпионата мира в Нидерландах, Испании и Монако на неопределённый срок. Причиной тому послужила пандемия коронавируса. Теперь же организаторы Гран-при Монако заявили, что один из старейших этапов Формулы-1 не будет проводиться в 2020 году ни в какую из дат, сообщает официальный сайт Ф-1.

Последний раз гонка Формулы-1 в Монако не проводилась в 1954 году.

Напомним, на 19 марта коронавирус в мире диагностирован почти у 220 тыс. человек. При этом зарегистрировано почти 9 тыс. смертей.

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В статье: Гран-при Монако
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