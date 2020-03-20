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Старт сезона в Формуле-1 будет самым поздним в истории

Автоспорт
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Коронавирус переписывает историю автоспорта.

Старт сезона в Формуле-1 будет самым поздним в истории
Новина українською

Накануне стало известно, что вслед за гонками в Австралии, Китае, Бахрейне и Вьетнаме из-за пандемии коронавируса отложены Гран-при Нидерландов, Монако и Испании.

Портал RaceFans сообщает, что после всех отмен и переносов Формула-1 установит исторический антирекорд. Впервые в истории новый сезон стартует летом – в лучшем случае это произойдет 7 июня на Гран-при Азербайджана в Баку. В последний раз чемпионат стартовал так поздно в 1951 году, когда гонка на швейцарском автодроме в Бремгартене прошла 27 мая.

Также в Формуле-1 может произойти самый длительный перерыв в гонках с 1966 года. Если пилотам позволят выступит в Баку, то это будет означать, что между последним Гран-при сезона-2019 и первой гонкой в 2020 году пройдут 189 дней.

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В статье: формула-1 коронавирус
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