Льюис Хэмилтон: Я разговаривал со своим врачом и спрашивал, нужно ли сдавать тест на COVID-19

Пилот Формулы 1 команды "Мерседес" Льюис Хемпилтон рассказал об общении с людьми, зараженными на коронавирус и о причинах отказа от тестирования. Его слова цитирует racefans.net:

"О состоянии моего здоровья начали ходить разные слухи после того, как я побывал на мероприятии вместе с двумя людьми, у которых позже был диагностирован коронавирус.

Хотел бы сообщить всем, что я чувствую себя хорошо, я здоров и тренируюсь дважды в день. У меня нет вообще никаких симптомов, при том что с Софией и Идрисом мы виделись 17 дней назад. Я поддерживаю связь с Идрисом и рад, что с ним все в порядке.

Я разговаривал со своим врачом и неоднократно уточнил, нужно ли мне провериться на коронавирус. Однако самих тестов на коронавирус не так много - и очень многим людям эти проверки нужны гораздо больше, чем мне. Особенно с учетом того, что у меня нет вообще никаких симптомов.

Поэтому на прошлой неделе я просто самоизолировался - на самом деле я решил изолироваться с прошлой пятницы, когда был отменен Гран-при Австралии. Большое спасибо всем за поддержку" - рассказал Хэмилтон.

Напомним, что ранее было отменено Гран-при Монако.