Шарль Леклер: Некоторые ошибки прошлого года были вызваны психологическими причинами

Пилот Формулы 1 команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал об ошибках прошлого сезона и поделился планами и целями на будущее. Его слова цитирует Motosport-magazine.net:

"Когда я оказываюсь в болиде, то стараюсь показать максимум. Я всегда был таким. У меня есть инстинкт убийцы. Я не хочу быть вторым, третьим, четвертым или пятым. Все это не имеет значения - я хочу побеждать. Думаю, это моя сильная сторона, но иногда она может быть моей слабостью.

Некоторые ошибки прошлого года были вызваны психологическими причинами. Иногда я шел ва-банк, когда мог бы просто заработать очки. Не всем это нравится, но я такой. Я все еще набираюсь опыта, и такая ментальность имеет и положительные черты. В какие-то моменты она может пойти во вред - в этом случае важно себя контролировать. Я уверен, что это приходит с опытом", - считает Леклер.

Напомним, что ранее Льюис Хэмилтон рассказывал о случае с тестом на коронавирус.