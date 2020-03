Гран-при Азербайджана отложен из-за коронавируса

Гонка в Баку, запланированная на 7 июня, отложена на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Organisers of the Azerbaijan Grand Prix have taken the decision to postpone the 2020 race due to the global spread of Coronavirus pic.twitter.com/o5cKQb2obY