Гран-при Канады остается в календаре Формулы-1

На этой неделе Формула-1 официально подтвердила перенос Гран-при Азербайджана. Гонка в Баку должна была состояться 7 июня.

Теперь первый этап сезона-2020 может пройти 14 июня в Канаде. Промоутер канадского этапа Формулы-1 Франсуа Думонтье сохраняет оптимизм.

"Почти каждый день общаюсь с руководством Формулы-1. На данный момент Гран-при Канады должен пройти 14 июня. Мы настроены оптимистично, но должны быть реалистами.

Решение о гонке будет принято совместно с Формулой-1 после 19 апреля. Мы еще не обсуждали дату возможного переноса, но позже конца октября провести этап в Монреале в связи с погодными условиями мы не сможем", - приводит слова Думонтье портал Motorsport-total.