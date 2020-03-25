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Гран-при Канады остается в календаре Формулы-1

Автоспорт
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Гонка в Монреале может стать первой в сезоне.

Гран-при Канады остается в календаре Формулы-1
Новина українською

На этой неделе Формула-1 официально подтвердила перенос Гран-при Азербайджана. Гонка в Баку должна была состояться 7 июня.

Теперь первый этап сезона-2020 может пройти 14 июня в Канаде. Промоутер канадского этапа Формулы-1 Франсуа Думонтье сохраняет оптимизм.

"Почти каждый день общаюсь с руководством Формулы-1. На данный момент Гран-при Канады должен пройти 14 июня. Мы настроены оптимистично, но должны быть реалистами.

Решение о гонке будет принято совместно с Формулой-1 после 19 апреля. Мы еще не обсуждали дату возможного переноса, но позже конца октября провести этап в Монреале в связи с погодными условиями мы не сможем", - приводит слова Думонтье портал Motorsport-total.

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В статье: формула-1 Гран-при Канады коронавирус
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