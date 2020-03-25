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В Формуле-1 отложили переход на 18 дюймовые шины до 2022 года

Автоспорт
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Причина - коронавирус

В Формуле-1 отложили переход на 18 дюймовые шины до 2022 года
Новина українською

В "Пирелли" подтвердили, что в 2021 году болиды Формулы-1 будут использовать 13-дюймовые шины, сообщает FormulaRapida. Таким образом, переход команд на использование 18-дюймовых шин отложен до 2022 года, вслед за переносом начала действия нового технического регламента.

В "Пирелли" отметили, что переход на новые шины в 2021 году станет огромной проблемой для всех, поскольку из-за пандемии коронавируса у всех ограничена возможность протестировать новые шины.

В серии приняли решение перенести переход на новый технический регламент на 2022 год, а сезон-2021 команды проведут с болидами 2020 года.

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В статье: формула-1
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