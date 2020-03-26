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Топ-пилот Формулы-1 выиграл две гонки за день

Автоспорт
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Правда, речь идет о виртуальных соревнованиях.

Топ-пилот Формулы-1 выиграл две гонки за день
Новина українською

Гонщик Ред Булла Макс Ферстаппен ударно провел очередной день без Формулы-1. Голландец в рамках турнира Real Racers Never Quit на симуляторе iRacing за один день выиграл сразу два звезда.

Дважды главным конкурентом Ферстаппена был Ларри тен Ворде, который в реальных гонках выступает в чемпионате Porsche Supercup. В первом заезде Макс опередил соперника на 9,6 секунды, а во втором привез Тен Ворде почти 5 секунд.

Вместе с Ферстаппеном в виртуальных гонках выступал еще один гонщик Формулы-1. Речь о Ландо Норрисе из Макларена. Британец в первой гонке стал четвертым, а во второй вышел из заезда во время квалификации.

Ранее UA-Футбол сообщал, что новый сезон в Формуле-1 начнется не ранее 14 июня.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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