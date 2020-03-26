Боттас может заменить Феттеля в Феррари

Эксперт издания The Race Мэтт Бир считает, что финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас может заменить Себастьяна Феттеля в составе "Феррари", если немец решит покинуть итальянскую команду.

"Конечно, если переход Боттаса в "Феррари" состоится, это не означает, что "Скудерия" может спросить у него обо всех делах "Мерседеса". Хотя я уверен, что даже анекдоты из Брэкли будут внимательно выслушаны и оценены.

Если взять Льюиса Хэмилтона за конечную точку отсчёта, то пилот, который в среднем в квалификации проигрывает ему 0,122 секунды за сезон, а в трети случаев даже опережает его, способен дать преимущество другой команде.

Конечно, нельзя сказать, что Боттас находится на пути к тому, чтобы превратиться в "убийцу" Хэмилтона. Но "Феррари" же за эту роль заплатила Леклеру. Просто сейчас на решётке всех гонщиков принято сравнивать по одному параметру – насколько они близки к Льюсу, и лишь в случае с Боттасом об этом можно говорить с уверенностью. Ответ — достаточно близок и иногда способен опередить его. Это уже отличная характеристика, чтобы взять его в любую команду на роль второго пилота.

Приветливость Боттаса изменила ситуацию внутри "Мерседеса". Характер Валттери способен избавить "Феррари" от ещё одной головной боли, если будет заходить речь о борьбе с Леклером. И поскольку будущее финна зависит больше от того, сможет ли Джордж Расселл или Эстебан Окон проявить себя, он является одной из главных кандидатур на то, чтобы заменить Феттеля", — написал Бир.