В MotoGP снова перенесли старт сезона

Пресс-служба MotoGP опубликовала официальное сообщение, в котором написала о переносе стартовой гонки сезона из-за пандемии коронавируса. Она должна была состояться с 1 по 3 мая на трассе в Хересе (Испания).

"Поскольку ситуация постоянно развивается, в настоящий момент невозможно назвать новую дату для испанского Гран-при. Пересмотренный календарь будет опубликован в ближайшее время", — говорится в сообщении пресс-службы.

Этап в Хересе стал четвёртым в этом сезоне, который пришлось перенести. Ранее это коснулось гонок в Таиланде, Аргентине и США.