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73-летний чемпион Формулы-1 выступит в виртуальной гонке

Автоспорт
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Сам экс-гонщик рад такой возможности

73-летний чемпион Формулы-1 выступит в виртуальной гонке
Новина українською

Ветераны автоспорта старше 40 лет 28 марта продемонстрируют своё мастерство в виртуальной "Гонке легенд". Одним из её участников станет двукратный чемпион мира Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди.

На "Гонку легенд" уже заявились: Хуан Пабло Монтойя, Джонни Херберт, Дэвид Брэбэм, Ян Магнуссен, Пол Трейси, Жиль де Ферран, Тони Канаан, Ориоль Сервия, Элио Кастроневеш, Дарио Франкитти и многие другие.

"Симуляторы чрезвычайно важны в современном автоспорте. Они очень близки к реальным моделям, позволяют вам изучить любую трассу в мире. Это отличная возможность для молодых пилотов натренировать рефлексы, координацию. Я бы хотел, чтобы в своё время у нас были такие тренажёры. Моя жизнь была бы намного проще. Я выступал со многими из парней, которых вы увидите на "Гонке легенд", будет здорово сразиться с ними вновь", — приводит слова 73-летнего Фиттипальди WTF1.

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