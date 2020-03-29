Себастьян Феттель: До того, как я начал спортивную карьеру, планировал учиться на инженера

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Себастьян Феттель поделился своими воспоминаниями с юности и рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере. Соответствующий комментарий он оставил на официальной странице "Феррари" в Instagram:

"Я бы не стал давать советы самому себе, встреть я себя в молодости - до попадания в "Формулу-1". Мне кажется, что все, что произошло произошло не просто так, а по какой причине. Разумеется, мне очень повезло провести такую ​​карьеру и не думаю, что мне было бы интересно получить возможность срезать какие-то углы по короткому пути. Потому что даже в трудные времена у вас есть возможность преодолеть это и стать только сильнее.

На самом деле до того, как я начал профессиональную карьеру, я планировал поступить в университет и учиться на инженера. Так что да, возможно, мне есть о чем подумать. Меня всегда восхищало инженерное дело - было интересно понять, как и что работает. Мне интересно, что происходит с нашей машиной на трассе, как мы работаем над ее развитием по ходу сезона. Так что в будущем все возможно", - рассказал Феттель.