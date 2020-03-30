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Команды Формулы-1 отказались подписывать новый Договор согласия

Автоспорт
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Все ждут пока ситуация стабилизируется

Команды Формулы-1 отказались подписывать новый Договор согласия
Новина українською

Команды Формулы-1 не планируют подписывать новый договор согласия в связи с тяжёлой ситуацией из-за пандемии коронавируса.

"Перед тем как кто-то согласится участвовать в чемпионате на протяжении ближайших пяти лет, все хотели бы понимать, переживём ли мы этот кризис. В настоящий момент есть более важные проблемы", — цитирует неназванного представителя команды Формулы-1 Auto Motor und Sport.

Сообщается, что руководство Формулы-1 может рассмотреть возможность продления действующего договора согласия на один год.

Напомним, вступление в силу нового технического регламента было отложено с 2021 на 2022 год. Ограничение бюджетов до $ 175 млн вступит в силу в 2021 году, однако ФИА и Liberty Media рассматривают вариант с сокращением бюджетов до $ 100 млн.

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В статье: формула-1
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