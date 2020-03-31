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Хэмилтон – самый высокооплачиваемый пилот Формулы-1

Автоспорт
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Британец из Мерседеса сохраняет лидерство в рейтинге богачей автоспорта.

Хэмилтон – самый высокооплачиваемый пилот Формулы-1
Новина українською

За сезон 2020 года официальная зарплата Льюиса Хэмилтона в Мерседесе составит рекордные в Формуле-1 40 миллионов долларов, сообщает портал Race Fans.

Следом за шестикратным чемпионом Формулы-1 располагаются Себастьян Феттель (Феррари, 30 млн долларов), Макс Ферстаппен (Ред Булл, 25 млн), Даниэль Риккардо (Рено, 20 млн), Шарль Леклер (Феррари, 10 млн), Валттери Боттас (Мерседес, 8 млн) и Серхио Перес (Рейсинг Пойнт, 8 млн).

Сезон-2020 года в Формуле-1 должен был начаться в середине марта в Австралии, однако из-за пандемии коронавируса гонки отменены как минимум до 14 июня.

Ранее UA-Футбол сообщал, что топ-команда Формулы-1 хотела заразить своих гонщиков коронавирусом.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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