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Легенда Формулы-1 закупил маски и костюмы для врачей Испании
Фернандо Алонсо сделал свой вклад в борьбу с коронавирусом.
Двукратный чемпион Формулы-1 в составе Рено вместе с UNICEF приобрел и передал испанским медикам 4000 индивидуальных костюмов защиты и 300 тысяч масок.
"Спасибо за неустанную работу, которую вы делаете в этот сложный момент", - написал Алонсо в Твиттере.
Gracias a vosotros por la labor incansable que hacéis siempre, como en este momento delicado.— Fernando Alonso (@alo_oficial) March 31, 2020
Con @unicef_es hemos comprado ya material sanitario tan urgente y necesario.
Cualquier ayuda es poca, os animo a todos. Desde un sms con “UNICEF” al 28028 a visitar la pág web de Unicef. https://t.co/OG9m2Kzv6N
Алонсо сотрудничает с UNICEF с 2005 года.
Фернандо Алонсо ушел из Формулы-1 в 2018 году. Всего испанец выиграл 32 Гран-при и 97 раз поднимался на подиум.