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Легенда Формулы-1 закупил маски и костюмы для врачей Испании

Автоспорт
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Фернандо Алонсо сделал свой вклад в борьбу с коронавирусом.

Легенда Формулы-1 закупил маски и костюмы для врачей Испании
Новина українською

Двукратный чемпион Формулы-1 в составе Рено вместе с UNICEF приобрел и передал испанским медикам 4000 индивидуальных костюмов защиты и 300 тысяч масок.

"Спасибо за неустанную работу, которую вы делаете в этот сложный момент", - написал Алонсо в Твиттере.

Алонсо сотрудничает с UNICEF с 2005 года.

Фернандо Алонсо ушел из Формулы-1 в 2018 году. Всего испанец выиграл 32 Гран-при и 97 раз поднимался на подиум.

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В статье: формула-1 Фернандо Алонсо коронавирус
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