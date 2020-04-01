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Астон Мартин вернется в Формулу-1

Автоспорт
(1 голосов)

Это состоится в сезоне-2021

Астон Мартин вернется в Формулу-1
Новина українською

В начале года Лоуренс Стролл приобрёл пакет акций компании "Астон Мартин". Сегодня, 1 апреля, официально объявлено, что марка возвращается в Формулу-1 с сезона-2021.

Команда "Рейсинг Пойнт" будет переименована в "Астон Мартин", при этом Стролл заявил, что после этого она станет полностью заводской.

"В последние месяцы процесс инвестирования потребовал всё моё внимание, иногда я даже не спал. Но при этом это одна из самых интересных сделок с моим участием. "Астон Мартин" занимает особое место в моём сердце.

Закончив юридическое оформление, я могу сосредоточиться на реализации проекта. Он предусматривает, что участие в Формуле-1 станет основой глобальной маркетинговой стратегии, и именно поэтому мы переименуем команду "Рейсинг Пойнт". У "Астон Мартин" успешная история выступлений в разных гоночных сериях, но сейчас у нас есть возможность создать заводскую команду в Формуле-1.

Мы продолжим инвестировать в "Рейсинг Пойнт", чтобы у неё были необходимые ресурсы. С переименованием команда окажется под большим прессингом, поскольку ожидания гораздо выше. Мы с самого начала должны быть конкурентоспособны. Не сомневаюсь, что наша команда в Сильверстоуне примет вызов и сделает всё, чтобы именем "Астон Мартин" гордились", — приводятся слова Стролла в официальном заявлении.

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В статье: Астон Мартин
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